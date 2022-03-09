Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Marsudi, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Endonezya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nı ele aldı.