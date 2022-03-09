Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü - Haberler

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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

AA - Emre Karaca - Güncel
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Marsudi, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Endonezya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nı ele aldı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, Güncel, Haberler

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