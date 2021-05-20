Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

Son dakika haber: BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, Filistin davasına sahip çıkarak BM'yi bu konuda toplantıya çağırdığı için teşekkür etti.