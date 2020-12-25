Son dakika haber: Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'nden solunum cihazı bağışı
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Son dakika haber: Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'nden solunum cihazı bağışı

25.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:45
Son dakika haber: Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'nden solunum cihazı bağışı

Son dakika gelişmesine göre Aydın Su Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne mekanik ventilatör cihazı bağışladı.

Aydın Su Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne mekanik ventilatör cihazı bağışladı.

Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması için 2 adet mekanik ventilator solunum cihazı bağışlandı. Didim Kaymakamı Halil Avşar, birlik adına bağışta bulunan Birlik Başkanı Tolga Vural'a teşekkür plaketi verdi. Plaket törenine AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç ve hastane yöneticileri katıldı. Didim Kaymakamı Halil Avşar, duyarlı bağışlarından dolayı Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'ne teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haber: Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'nden solunum cihazı bağışı
Son dakika haber: Didim Devlet Hastanesi'ne Aydın Su Ürünleri Üreticileri Birliği'nden solunum cihazı bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:52:07. #1.15#
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