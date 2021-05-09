Son dakika haber: DEVRİLEN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
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Son dakika haber: DEVRİLEN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'den Antalya'ya meyve taşıyan kamyon, kente 30 kilometre kala devrildi.

İZMİR'den Antalya'ya meyve taşıyan kamyon, kente 30 kilometre kala devrildi. Kamyon şoförü Erdal Gezen (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. 35 DB 7906 plakalı kamyona İzmir halinden meyve yükleyen Erdal Gezen, Antalya il sınırına 30 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybetti. Su tahliye kanalına girip tekrar yola çıkan kamyon, yan yatarak sürüklendi. Kazayı görenler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye kurtarma ekipleri, Erdal Gezen'in cansız bedenini bulunduğu şoför mahallinden çıkardı. Olay yeri inceleme ekibi ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Gezen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika haber: DEVRİLEN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: DEVRİLEN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: DEVRİLEN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: DEVRİLEN KAMYONUN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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