Son dakika haber... Dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber... Dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber... Dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten dereye düştü. Çocuğun yardım çığlıkları duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri dereye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk itfaiyeciler tarafından dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun bacağında kırık olduğu tespit edilirken, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haber... Dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Dereye düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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