Son dakika haberleri... Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (1)
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Son dakika haberleri... Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (1)

21.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:40
Son dakika haberleri... Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (1)

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu yaşlı çift ile torunları, yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu yaşlı çift ile torunları, yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de müstakil bir evde yaşayan Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot, eşi Saye El Fayyet ile torunları Dünya El Saavi'den haber alamayan yakınları adreslerine gitti. Eve giren yakınları yaşlı çift ile torunlarını hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çift ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı.


Son dakika haberleri... Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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