Son dakika haber | DEAŞ'ın bombacısı yakalandı
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Son dakika haber | DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş merkezli olmak 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli olmak 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin DEAŞ'ın bombacısı olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen S.A, A.Ş, H.H, E.K, H.E ve A.Ş isimli şüphelileri yakalamak amacıyla eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birinin bomba düzenekleri üzerine eğitim aldığı ve 2013-2015 yılları arasında Suriye Halep bölgesinde DEAŞ terör örgütü adına birçok silahlı ve bombalı eylem düzenlediği, şüphelilerden bir diğerinin ise ayı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde kadı/imam olarak sözde emir konumunda faaliyet yürüttüğü, Halep bölgesinde yaşayan halka cihat çağrıları yaparak DEAŞ terör örgütüne katılımlarını sağladığı, ayrıca çocuklara ve gençlere ideolojik olarak dini ve seri eğitimler verdiği tespit edildi.

Diğer 4 şüphelinin ise yine aynı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber | DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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