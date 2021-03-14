Kayıp gencin cesedi dağ başında bulundu

- Dağ başında erkek cesedi bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, birkaç gündür kayıp olan genç, bir dağ başında ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Adıyaman'ın İndere (Zey) köyüne akrabalarını ziyarete gelen 29 yaşındaki Nurettin Demir'den birkaç gündür haber alınamıyordu. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Demir, her yerde aranmaya başlandı. 2 gündür aranan Nurettin Demir'in cansız bedeni İndere köyü yakınlarında bir dağ başında, vatandaşlar tarafından bulundu. Bu durum üzerine jandarma ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan pompalı av tüfeğine el konuldu. Pompalı av tüfeğiyle intihar ettiği düşünülen Nurettin Demir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası kesinleşeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturmaysa sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR