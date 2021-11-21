Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki Açıklaması - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki Açıklaması

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki Açıklaması

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve göçmenlere kötü muamelesine ilişkin, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve göçmenlere kötü muamelesine ilişkin, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı." ifadesiyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin olduğu botu Türk kara sularına itmesi, botun etrafında türbülans oluşturması ve ateş açmasına ilişkin videoyu paylaştı.

Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile dün yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın gayriinsani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex ile Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündeki beklentiyi ilettiğini hatırlatan Oktay, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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