Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor.

ERDOĞAN SÜREKLİ BAKANLARLA GÖRÜŞÜYOR

Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)

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