Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e telefonla hitap etmesi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşmasıVAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti.