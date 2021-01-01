Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti

01.01.2021 00:44 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:50

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e telefonla hitap etmesi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşmasıVAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmetçik'e telefonla hitap etmesi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması

VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Belbuka Üs Bölgesinde Mehmetçik'e telefonla hitap etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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