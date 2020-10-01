Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz...
01.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:36
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk