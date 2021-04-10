Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

Burada bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne gitti.

"Kendisi not aldı. Sağ olsun"

Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun." dedi.

Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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