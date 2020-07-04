Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar.
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
04.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
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Kaynak: AA