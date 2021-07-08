CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
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CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, 24 Haziran'da güvercin alışverişi yüzünden çıkan silahlı kavgada her iki taraftan tamamı Cono Aşireti mensubu olan 7 kişi yaralandı.

ADANA'da, 24 Haziran'da güvercin alışverişi yüzünden çıkan silahlı kavgada her iki taraftan tamamı Cono Aşireti mensubu olan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede öldü. Yaralananlar arasında bulunan, Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgeselin başrol oyuncusu Sergen Eşme (26) tedavisinin ardından iki kişiyle birlikte cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Belgesel çekimlerinin devam ettiği ancak Sergen Eşme'nin rol aldığı bölümlerin olaydan önce tamamlandığı bildirildi.

Olay, 24 Haziran'da saat 19.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercin alışverişi yüzünden tamamı Cono Aşireti mensubu olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Sergen Eşme, Bülent Gezerli (36), Serdal Gezer (26), Şahin Y., Özgür K., Ayaz G. ile olayla bir ilgisi bulunmayan Fatih Yıldırım yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin Y., Özgüt K. ile Ayaz G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bülent Gezerli ile Serdal Gezer ise tutuklandı.

YARALI BAŞROL OYUNCUSU TABURCU OLDU

Kavganın tarafları tarafından katil zanlısı olduğu iddia edilen yaralılardan Sergen Eşme, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Berlin Film Festivali Kitaplığı'na seçilen 11 romandan birinin yazarı Meltem Korkmaz ile 'Koku'nun Serüveni' belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit'in çekimlerini yaptığı Adana'da Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu olan Sergen Eşme, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, olaya kendisinin karışmadığını öne süren ve suçlamaları kabul etmeyen ve adliyeye yürüteç desteğiyle götürülen Sergen Eşme, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'EKİP OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Öte yandan belgesel çekimlerinin devam ettiği ancak Sergen Eşme'nin rol aldığı bölümlerin olaydan önce tamamlandığı bildirildi. Yönetmen Şahin Yiğit, ekip olarak böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Belgeselimizin, mahalle halkı arasından seçilen başrol oyuncusunun, geçen günlerde iki grup arasında çıkan çatışma nedeniyle tutuklu yargılanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. İnsanların başına ne geleceği belli olmuyor. Sinema dünyasında bir kural vardır, ilk olarak bu tip ana karakterleri oynayan oyuncuların sahnelerinin çekimi yapılır, dolayısıyla Sergen'in çekimlerini tamamlamıştık. Biz, odağımıza aldığımız insanların sosyo-kültürel hayatını yansıtmak için yola çıktık. Maalesef bu gelişme de belgeselimizin bir parçası oldu diye konuştu.

CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI
CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CONO AŞİRETİ BELGESELİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BAŞROL OYUNCUSU TUTUKLANDI - Haberler
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