Son dakika haber: Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral buluyor
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Son dakika haber: Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral buluyor

Son dakika haberi: Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral buluyor Nilüfer Belediyesi'nden kırsal mahalledeki çocuklara açık havada ücretsiz enstrüman çalma eğitimi Bursa'da ilçe belediyesi kırsal mahalledeki çocukların ayağına kadar giderek onlara açık havada enstrüman çalmayı öğretiyor.

13.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:02

Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral buluyor

Nilüfer Belediyesi'nden kırsal mahalledeki çocuklara açık havada ücretsiz enstrüman çalma eğitimi

BURSA - Bursa'da ilçe belediyesi kırsal mahalledeki çocukların ayağına kadar giderek onlara açık havada enstrüman çalmayı öğretiyor.

Nilüfer Belediyesi çocuklar moral bulsun her çocuk en az bir enstrüman çalsın diye özellikle kırsal mahalledeki çocukların ayağına kadar giderek buralarda yaşayan çocuklara uzman hocalar vasıtasıyla enstrüman çalmayı öğretiyor. Belediye çocuklara bu hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Korona virüs'den dolayı evlerinde sıkılan ve bunalan çocuklar ise açık havada verilen eğitimlere büyük rağbet gösteriyor. Nilüfer ilçesinin çok sayıda kırsal mahallesinde eğitimler 2 ay boyunca devam edecek.

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, "Belediye olarak kırsal mahallelerimizde çok uzun yıllardır devam ettirdiğimiz bir projemiz olan "Nilüferin çocukları sanatla büyüyor" projemiz kapsamında bugün buradayız. Bu projeye bu yıl pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kalmıştık. Düşündük ki çocuklar çok uzun zamandır okul ve arkadaşlarından ayrı kaldılar. Biz çocuklara hem bir motivasyon ve psikolojik destek olsun diye düşünerek açık alanda etkinlik düzenledik. Çocuklar burada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim alıyorlar. Burada 3 ayrı dalda eğitim düzenleniyor. Gitar, resim ve ritim dalında eğitimler düzenliyoruz" dedi.

Eğitime katılan çocuklar ise, "Açık havada katıldığımız eğitimler çok keyifli burada açık havada enstrüman çalmayı öğreniyoruz. Büyük keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

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Son dakika haber: Çocuklar açık havada enstrüman çalmayı öğrenip moral buluyor

Kaynak: İHA

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