Son dakika haberleri... Çocuk Tarım Akademisi'nde çocuklar 'toprak' ile buluşuyor

Son dakika haberleri... Çocuk Tarım Akademisi'nde çocuklar 'toprak' ile buluşuyor Toprağa dokunan çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor Kırıkkale Çocuk Tarım Akademisinde çocuklar toprakla buluşurken tüketilen gıda ürünlerinin üretim aşamalarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor.

Çocuk Tarım Akademisi'nde çocuklar 'toprak' ile buluşuyor

Toprağa dokunan çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

KIRIKKALE - Kırıkkale Çocuk Tarım Akademisinde çocuklar toprakla buluşurken tüketilen gıda ürünlerinin üretim aşamalarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor.

Kırıkkale'de bulunan Obaköy, çeşitli etkinlik alanlarını bünyesinde barındırıyor. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Obaköy Çocuk Tarım Akademisi alanında da çocuklar çeşitli uygulamalar yaparak toprağa ve tarıma karşı bilinçleniyor. Çocuklar burada toprağa dokunarak tabiatı, bitkileri ve üretmeyi eğlenerek öğreniyor.

Fidanlar toprakla buluşuyor

Tarım alanındaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan özel alanlarda çocuklar toprak ile uğraşarak fidanlar dikiyor. Alanında uzman öğreticiler eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar, keyifli zaman geçiriyor. Çocuklar burada doğa ile iç içe olurken geçmiş dönemlerde kullanılan tarım aletlerini de tanıyor.

Engelli bireyler sebze ve meyve üretiyor

Çocuk Tarım Akademisi içerisinde bulunan ve Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri için hazırlanan alanda özel öğrenciler de toprakla buluşuyor. Burada tarımsal süreçleri öğrenen özel öğrenciler, yetişen sebze ve meyveleri de dalından koparıyor.

"Çocuklar burada ekip biçip hasat ediyor"

Çocuk Tarım Akademisi ile ilgili gazetecilere bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Biz çocuklarımızın doğayla kaynaşabilmesi, toprak ile temas edip fidan, tohum, fideyi tanımaları ve eğlenerek üretimi ve gelişimini takip ederek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Valimiz Yunus Sezer'in destekleriyle 'Çocuk Tarım Akademisi' diye bir alan oluşturduk. Çocuklar burada ekip biçip hasat edebilecekleri, bitkilerin bakımlarını yapabilecekleri, teorik eğitim görebilecekleri, geçmişte atalarımızın kullandığı geleneksel tarımsal aletleri görüp tanımaları için farklı boyutlarda burada üniteler oluşturduk" dedi.

"Burası çocuklarımızın öğrenmesi için önemli bir faaliyet alanı"

Burada farklı alanların bulunduğundan bahseden Yılmaz, "Çocuk Tarım Akademisi, Valiliğimizin Obaköy projesi içerisinde yer alıyor. Burada eğitim salonu, tarım müzesi, çocuklar için çalışma alanları, fidanlarını üretebilecekleri sera alanları, özel eğitim okullarımıza ayırdığımız ve özel çocuklarımızın da üretime katkısı için ayrı bir alan oluşturduk. Sevgi çocuk evlerinin gençlerine burada faaliyet yürütebilmeleri için ayrı bir alan oluşturduk. Burası çocuklarımızın sofralarında tükettikleri gıdaların üretim aşamalarını, hikayelerini öğrenebilmeleri açısından önemli bir faaliyet alanı. Çocuklar burada hem eğlenecekler, eğlenirken de öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

"Burada tarımı yaparak öğrenmek bizim için çok güzeldi"

Burada düzenlenen etkinliğe katılan özel bir okulun 3. sınıf öğrencisi Asya Kurtoğlu da, "Burada bir süre çapa yaptık, fidan ektik. Burada tarım yapmak ve öğrenmek bizim için çok güzeldi. Çok eğlendik. Umarım daha sonrasında da buraya geliriz. Toprağa dokunmak, bitkilerle ilgilenmek bizim için çok güzel hissiyattı. Yeni şeyler öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan