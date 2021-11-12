Son dakika haber: Cinsel içerikli cinayet davasının sanıkları, yeniden yargılanacak

BURSA (DHA) - BURSA'da, sevgilisi Ayşe Güreşçi'ye (44) cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Aksoy'u (48) sevgilisinin evine çağırıp, döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Alaattin Oruç'un (42) ömür boyu ve 8 yıl, Ayşe Güreşçi'nin ise 24 yıl hapse çarptırıldığı karar, sanık avukatlarının itirazı üzerine Bursa Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ceza Dairesi, sanıkların 'kasten öldürmek' suçundan yargılanması, Güreşçi'nin ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması gerektiğini gerekçe gösterdi. Oruç ile Güreşçi tekrar yargılanacak.

Olay, geçen yıl 4 Kasım günü, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5'inci Sevimli Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Güreşçi, sevgilisi Alaattin Oruç'a, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe Güreşçi, İrfan Aksoy'u evine davet etti. Aksoy'un eve gelince Alaattin Oruç, saklandığı tuvaletten çıktı. Oruç, Aksoy'a saldırıp elindeki oklava ile başına vurdu. Aksoy, 2,5 saat boyunca Oruç tarafından dövüldü. Ayşe Güreşçi'nin haber verdiği eski eltisi Medine Ş. ile ev sahibi U.Y. ve Alaattin Oruç'un arkadaşı C.K. eve geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi U.Y.'nin evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi. Bir süre sonra Aksoy baygınlık geçirince, Ayşe Güreşçi sağlık ekiplerine haber verdi. Güreşçi, gelen sağlık ekibine Aksoy'un merdivenden düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan İrfan Aksoy, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin Oruç ile Ayşe Güreşçi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sanık avukatlarının itirazını değerlendiren Bursa Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi', sanıkların 'kasten öldürmek' suçundan yargılanıp, Ayşe Güreşçi'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması gerektiğini gerekçe göstererek verilen kararı bozdu. Oruç ile Güreşçi tekrar yargılanacak.