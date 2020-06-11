Cinayeti vicdan azabı çözdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinayeti vicdan azabı çözdü

Son dakika haberi... Cinayeti vicdan azabı çözdü Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan...

11.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:50

Cinayeti vicdan azabı çözdü
Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi arayarak cinayeti itiraf ettiği, ardından intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı
Zanlının sevgilisini öldürdükten sonra evine gelip resmini yapıp "yanına geliyorum" diye not bırakarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi
Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören zanlının Adana polisi tarafından Antalya polisine teslim edildiği ve "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi
ADANA - Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını, öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi arayarak cinayeti itiraf ederek, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir özel şirkette çalışan Gülsüm T.'den haber alamayan iş arkadaşları ona telefonla da ulaşamayınca polise haber verdi. Eve giden polis genç kadına ulaşamayınca çilingir yardımıyla açılan evde kadını mutfakta kahvaltı yaparken ölmüş halde bulundu.
Otopside darp izine rastlanmadı
Bunun üzerine evde yapılan ilk incelemenin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside genç kadının vücudunda yeni bir darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası olmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Daha sonrada genç kadının cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.
Vicdan azabı çekince polisi aradı
Bu arada, Adana'da 27 Mayıs günü ise polis merkezine giden ve kendisinin resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz isimli şahıs, Antalya'da evinde ölü olarak bulunan kadını tanıdığını, yaklaşık 2.5 yıldır sevgili olduğunu, bir süre önce Antalya'ya giderek onun evinde kaldığını ve birlikte olduklarını, bir sabah kalktığında genç kadını mutfakta ölmüş halde görüp korkarak, kimseye söylemediğini, evden ayrılıp Adana'ya geldiğini söyledi. Bunun üzerine şahıs "yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmemekten" işlem yapıp serbest bırakıldı.
28 Mayıs günü ise Cem Yılmaz polisi telefonla arayarak Gülsüm T.'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini için intihar edeceğini söylemesi üzerine polis, zanlının adresine gitti. Yılmaz, evde çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.
Bornoz kuşağıyla boğarak öldürdü
Bunun üzerine şahıs ambulans çağrılarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisinin ardından ölüm riskini atlatan zanlının alınan ifadesinde 12 Mayıs'ta Antalya'ya sevgilisi olan Gülsüm T.'nin yanına gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar da yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini ancak sevgilisinin buna izin vermediğini, bu nedenle öldürmeye karar verdiğini, en son banyoya yatak sererek birlikte olduklarını, bu sırada onu öldürmeye karar verdiğini, şüphelenmemesi için boğazına fantezi amaçlı bornozun kuşağını taktığını ancak bu kuşakla, sevgilisinin boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Zanlının ifadesinde, onu, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisini de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Makyaj yaptı, ağzına peynir koydu
Zanlının ifadesinde genç kadını öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için banyodan çıkartıp boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü, daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir verdiğini, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını daha sonra da Adana'ya otomobili ile döndüğünü ancak vicdan azabı çektiği için itiraf ettiğini ve ölmek istediğini söylediği öğrenildi.
Bu itirafın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya polisi ile irtibata geçip zanlıyı onlara teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Sevgilisinin resmini yaptı, not bıraktı
Bu arada katil zanlısının cinayeti hiç aklından çıkartamadığı için Antalya'dan Adana'ya evine döndüğünde sevgilisi Gülsüm T.'nin resmini yaptığı öğrenildi.
Ayrıca zanlının resmin yanına çiçek koyup intihar notu bıraktığı ortaya çıktı. Zanlının notunda, "Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum" yazdığı görüldü.

Cinayeti vicdan azabı çözdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Mariah Carey Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Cinayeti vicdan azabı çözdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 09:51:02. #1.14#
title