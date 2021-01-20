Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı! İçlerinde Mike Pompeo'nun da adı var

Çin, aralarında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da yer aldığı 28 ABD'li üst düzey yetkiliye Çin'in ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettikleri gerekçesi ile yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin edip göreve başlamasının ardından Çin'den kritik bir adım geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, Çin'in Uygur Müslümanları ile diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini hedef aldığını belirtmesinin ardından Çin'den misilleme geldi.

"ÇİN ÇIKARLARINI SAVUNMAYA KARARLIDIR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'li üst düzey ismin yaptırım listesine alındığını aktardı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi çıkarları, önyargıları ve nefretleri nedeniyle Çin ve Amerikan halkının çıkarlarını hiç dikkate almayan bir dizi politikayı planladılar, desteklediler ve uyguladılar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu isimlerin Çin'e karşı izledikleri politikalar Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde bozan çılgın hareketler olarak nitelendirilirken, "Çin hükümeti, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlıdır. Çin, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve esas olarak ABD'nin Çin ile ilgili konularda bu tür hareketlerinden sorumlu olan 28 kişiye yaptırım kararı aldı" denildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER

Çin'in yaptırım listesine aldığı isimler arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matthew Pottinger, eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Beyaz Saray Stratejisti Stephen Bannon gibi isimler yer alırken, söz konusu kişilerin yakın aile üyelerinin de Çin'e, Hong Kong'a ve Makao Özel İdari Bölgesi'ne girmeleri yasaklandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu isimler ile ilişkili şirketlerin ve kurumların Çin ile iş yapmaları kısıtlandı.

ÇİN'DEN TRUMP MESAJI: ÇOK ŞÜKÜR GİTTİN

Donald Trump'ın Washington'dan ayrılmasının ardından Resmi Xinhua Haber Ajansı Trump'ın görevden ayrılmasını "memnuniyetle" karşıladı ve "Çok şükür gittin, Donald Trump" mesajını paylaştı.

Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak Çin'e karşı sert açıklamalara imza atan Mike Pompeo da Çin'in eleştirilerinin hedefindeydi. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, "Pompeo'nun zehirli yalanları da kendisiyle birlikte tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.

"Pompeo'yu özleyecek misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Chunying, "Elbette! O bizi çok eğlendiriyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı