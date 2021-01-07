Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
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Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı

07.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:08
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı

Son dakika haberler: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, buz üstünde atlı kızakla gezinti keyfi yaklaşık bir ay gecikmeli başladı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, buz üstünde atlı kızakla gezinti keyfi yaklaşık bir ay gecikmeli başladı.

Son yılların en sıcak kışını yaşayan Ardahan'da Çıldır gölü de yaklaşık bir ay gecikmeli dondu. Türkiye'nin en büyük doğal pisti olan Çıldır Gölü'nde Atlı kızak keyfi ise başladı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplandı. Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor.

Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, atlı kızak sezonunu açtıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük doğal pisti artık hazır. Bütün turistler ve herkesi bekliyoruz. Kızaklarımız sezonu açtı ve bu güzellikleri görmek için herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Ahmet Rıfat Vural da, "Çıldır bu yıl cam gibi bir buz tabakasıyla kaplandı. Pandemi belki turizmi olumsuz etkiliyor ama yerli turistler en azından haftanın belli saatlerinde Çıldır gölünü ziyaret etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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