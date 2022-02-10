Son dakika haber! CHP'li Özel: Genel başkanımızın kişisel protestosu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklaması ile ilgili, "Genel başkanımız faturalarını ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için o mesajı verdi. Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur" dedi.

CHP'li Özel, Tbmm'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme bulundu. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili verdiği mesajı tüm Türkiye'nin konuştuğunu söyledi. Özel, "Faturalara aralık ayı sonu itibarıyla gelen zamların tamamen geri alınması temel talebimizdir. Faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımız karanlıkta soğukta kalmakla karşı karşıya. Genel Başkanımız faturalarını ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için o mesajı verdi. Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.