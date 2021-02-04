Son dakika haber... CHP'li belediye meclis üyesinden Aziz Duran'ın adının yaşatılması önerisi

Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kentin AK Parti'li eski belediye başkanlarından Aziz Duran'ı isminin üst geçide verilmesini teklif eden Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Akbay, "Toplumu toplum yapan insan, insanı insan yapan vefa duygusudur. Bu duygumuzu törpülersek bu şehirde yaşayamayız. Farklı siyasi partilerde ve düşüncelerde olabiliriz ama bizim komşuluk hukukumuz var." dedi.

Akbay, yaptığı açıklamada, önerisinin siyaset üstü bir düşünceye dayandığını belirterek, Serdivan CHP İlçe Başkanlığı yaptığı dönemde de Sakarya Üniversitesinin kurulmasında emeği geçen Hüseyin Karabaş ile eski belediye binasının yapılmasında hizmet eden Ali Erseven'in adının yaşatılması için önerilerde bulunduğunu belirtti.

Kente değer veren, topluma hizmet etmeye çalışan insanların unutulmaması gerektiğine inandığını dile getiren Akbay, "2019'da belediye meclis üyeliğine seçildiğim zaman, Sakarya'da yetişmiş sporcularımız, sanatçılarımız olduğunu ve bu kişilerin isimlerinin uygun yerlere verilmesi yönünde önerge verdim." dedi.

Akbay, rahmetli Duran'ın, CHP'li eski belediye başkanlarından Ünal Ozan'ın ismini önemli bir caddeye verdiğini anımsatarak, "Siyaset rekabet olacak, karşılıklı mücadele edeceğiz ama toprağa girdiğimiz zaman iyi şeyler yaptıysak, bu millete hizmet ettiysek, onları da yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Aziz Duran'ın, 1999 Marmara Depremi'nde herkesin kenti terk ettiği bir dönemde mücadele ederek Adapazarı'nı tekrar yaşanabilir hale getirmek için çalıştığını anlatan Akbay, "Aziz bey 15 sene bu şehre hizmet etti. Eksiği vardır, yanlışı vardır, doğrusu vardır ama hizmet etti. Topluma hizmet etmeye gayret edip başarılı olan yöneticilerimizi yaşatırsak, bundan sonraki nesile de bu işi cazip hale getiririz. Toplumu toplum yapan insan, insanı insan yapan vefa duygusudur. Bu duygumuzu törpülersek bu şehirde yaşayamayız. Farklı siyasi partilerde ve düşüncelerde olabiliriz ama bizim komşuluk hukukumuz var." ifadesini kullandı.

Akbay, merhum öğretmen ve gazeteci Abdullah Çelik'in isminin yaşatılması için de öneride bulunduğunu kaydetti.

1949'da Adapazarı'nda doğan ve Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aziz Duran, 1994-2009 arasında sırasıyla Refah, Fazilet ve AK Parti adayı olarak seçimi kazanmış ve 3 dönem üst üste kentte belediye başkanlığı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek