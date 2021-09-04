Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünü kazanan otizmli Nazım Özgün İpek ile annesini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünü kazanan otizmli Nazım Özgün İpek ve annesi İrem Afşin'i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünü kazanan otizmli Nazım Özgün İpek ve annesi İrem Afşin'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Nazım Özgün İpek ve annesi İrem Afşin'i parti genel merkezindeki makamında ağırlayarak bir süre görüştüğü belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Beytepe'nin güzel bir yer olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ben bir ara oraya derse gittim. Aktüerya bölümü var orada, sigorta hesaplarını, matematik hesaplarını yapıyorlar. Dediler ki 'Bu derse siz girer misiniz?' 'Olur, girerim.' dedim. İki yıl ders verdim orada. Kampüs de çok güzel. Gençlerle beraber olmanın keyfi çok daha güzel. Onların zihinleri çok açık, tahmin etmediğiniz sorular geliyor. Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, güzel bir şey." diye konuştu.

Salgın nedeniyle tüm öğrencilerin zor bir yıl geçirdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Durumu iyi olan aileler öğretmen tuttular. Öğretmen geldi, evde çocukları eğitti. Durumu iyi olmayanlar EBA'ya ulaştıysa oradan bir şeyler öğrenmeye çalıştı ama 2 milyon 400 bin çocuğun ulaşma şansı olmadı." ifadelerini kullandı.

Anne İrem Afşin, kabul dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Oğlunun otizmli olduğunu ve eğitim noktasında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatan İrem Afşin, 8 ilkokuldan geri çevrildiklerini, dokuzuncu okulda Gönül isimli öğretmenin oğlunu kabul ettiğini aktardı. Nazım Özgün İpek de "Benim okumamı o sağladı, bana çok yardımcı oldu." dedi.

"Gönül öğretmenin sizin pozisyonunuza özel önem verip sizi yetiştirmesi ona öğretmenlik unvanını hak ettiriyor aslında." diyen Kılıçdaroğlu, Nazım Özgün İpek ile sevdiği dersler hakkında da bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı