CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
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CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, ölüm orucundayken hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele şubesine çağrıldı. Yıldırım'ın paylaşımına Bakan Soylu da tepki göstermişti.

29.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:07

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve başlattığı ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'le ilgili paylaşım yapan CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım da sosyal medya hesabından tepkilere yol açan paylaşımlarda bulunmuştu. Yıldırım, örgüt propagandası nedeniyle tepkilere yol açan paylaşımının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ifade vermesi için çağrıldı. Mutlu Yıldırım'ın ilerleyen saatlerde avukatıyla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade vermesi bekleniyor.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

BAKAN SOYLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan, Yıldırım'ın paylaşımlarına birçok kişinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Yıldırım'ın tepkilere yol açan paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler 30 Ağustos bizim şerefimizdir.. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin "şehit" diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

Kaynak: İHA

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