Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış...
AA / Dilek Sezen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum : "( Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"
AA / Dilek Sezen - Son Dakika Haberleri