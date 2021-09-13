Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış... - Haberler
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Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış...

AA / Dilek Sezen - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum : "( Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda"

AA / Dilek Sezen - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...
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Haber: Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Batı Karadeniz'deki sel) Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış... - Haberler
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