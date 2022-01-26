Son dakika haber | Çete operasyonunda polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık hakim karşısında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021'de motosikletlerle şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Yangöz ailesinin avukatlarından Kazım Özsoy, "Sadece 2 tanık dinlendi, delil tartışması yapılmadı. Bir sanığın tutukluluğunun devamına, diğer sanığın tutuklanması yönünde taleplerimizi bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar verildi. Duruşma 16 Şubat tarihine ertelendi. Alınan ifadelerindeki adreslerin dışında bir adrese bugün yer değiştirdiğini öğrendik. Tutuksuz sanığın bir sonraki celsede bulunmasını talep ettik. Tutuklu sanık herhangi bir beyanda bulunmadı çünkü avukatı yoktu" diye konuştu.