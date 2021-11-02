Son dakika haber | Cenazeye giden araçlar çamura saplandı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Cenazeye giden araçlar çamura saplandı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kahramanmaraş'taki şehit cenazesine giden onlarca sürücü, araçlarını çamura dönüşen bölgeye park edince çamura saplandı

Şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış nedeniyle çamura dönen arazide mahsur kalan onlarca araç, jandarma ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Andırın İlçesi Boynuyoğunlu mevkiisinde şiddetli yağmur nedeniyle birçok arazi çamur haline dönüştü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi'nin cenaze töreni için bölgeye gelen vatandaşlar araçlarını törenin yapıldığı alana bıraktı.

Tören sonrası araçlarını başına geçen sürücüler bulundukları yerden araçlarını çıkaramadı. Çamurlu bölgede araçlarını çıkaramayan sürücülerin imdadına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler kimi aracı kullanarak çamurlu bölgeden çıkartırken, kimisinin de üzerine binerek ağırlık yapmaya çalıştı. Kurtarma çalışmalarında bir pikabın otomobili çektiği görülürken, bir başka pikap ise jandarma ekiplerince kurtarıldı. Bölgeden onlarca araç çamurdan kurtarılırken, yaşanan tüm bu anlar ise kameraya yansıdı. Araç kurtarma çalışmalarına katılan bazı vatandaşların üzeri ise çamur ile kaplandı.

Çalışmalar sonrası tüm araçlar çamurlu bölgeden her hangi bir kaza olmadan kurtarıldı.