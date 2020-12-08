Son dakika haber: Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."
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Son dakika haber: Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."

08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:24
Son dakika haber: Çelik:

Son dakika haber: Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür.

Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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