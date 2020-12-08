Son dakika haber: Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."
08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:24
Son dakika haber: Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür.
Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş