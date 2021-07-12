Son dakika haber... Çanakkale Valiliği'nden koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarı

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamad, koronavirüs salgınının yeni varyantları ile devam ettiği hatırlatılarak, mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamad, koronavirüs salgınının yeni varyantları ile devam ettiği hatırlatılarak, mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Çanakkale, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 10-16 Nisan haftasında 962,98'e kadar yükselince, Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü il oldu. Sonraki haftalarda alınan sıkı tedbirler sayesinde, kentte vaka sayıları 26 Haziran-2 Temmuz haftasında 21,60'a geriledi. 1 Temmuz itibari ile başlayan normalleşmenin ardından Çanakkale Valiliği, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Pandemi, yeni varyantları ile devam etmektedir. Başta düğün, nişan gibi organizasyonlar olmak üzere mesafe ve maske kurallarına eskisi gibi riayet etmediğimiz gözlemlenmektedir. Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım,"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı