Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kayseri'de ziyarete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2 Temmuz 2020'de Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Kayseri'de ziyaretçileriyle buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki mobil müzeyi gezen ziyaretçiler, Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş'tan bilgi aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nın tarihin en şanlı zaferlerinden olduğunu söyledi.

Çanakkale'yi her yönüyle anlamaları gerektiğini belirten Dursun, "Bunun için Çanakkale'de gidip ziyaretler yapıyoruz ama gidemeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Bunun için de mobil müze bütün illerimizi gezerek Çanakkale'deki o yaşanmışlıkları, savaşla ilgili materyalleri vatandaşlarımızın görmesini sağlıyor. Müze, şehrimizde 3 gün vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak." diye konuştu.

Engin Karataş ise ücretsiz ziyaret edilen tırda 7 vitrin bulunduğunu, her birinin ayrı bir teması olduğunu, dış sesle beraber anlam bütünlüğü katarak Çanakkale Savaşları'nı halka tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çanakkale Savaşları'nın ruhunu özellikle gençlere anlatmayı amaçladıklarını vurgulayan Karataş, "Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla beraber çalışarak bu mobil müzede Çanakkale ruhunu tüm gençlere, tüm Türkiye'ye iletmeye çalışıyoruz. Çanakkale ruhunu yerinde görmenin apayrı bir anlamı var ancak oraya gidemeyen vatandaşlarımıza da bir nebze olsun bu ruhu iletmeye çalışıyoruz." dedi.