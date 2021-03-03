Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Karaman'da ziyarete açıldı
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Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Karaman'da ziyarete açıldı

03.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:51
Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Karaman'da ziyarete açıldı

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Karaman'da vatandaşlarla buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Karaman'da vatandaşlarla buluşturuldu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 65'inci durağı olan Karaman'da vatandaşlardan ilgi gördü.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyarete açılan tıra, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belli sayılarda gruplar halinde alındı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, mobil müzenin 2 Temmuz'da "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" diyerek yola çıktığını ve illeri tek tek dolaştığını aktardı.

Mobil müzenin 81 ili dolaşacağını ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Müze içerisinde yedi ayrı vitrin bulunmaktadır. Bu vitrinlerde kronolojik olarak Çanakkale savaşları anlatılmaktadır. Bu vitrinlerde savaş eserleri ve görseller bulunmaktadır. Dış ses ile ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale savaşları halkımıza anlatılmaktadır. Pandemi olması sebebiyle bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İçeri girerken maske ve ateş ölçümü kontrolümüz yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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