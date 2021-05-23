Son dakika haber... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bilecik'te ziyarete açılacak
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Son dakika haber... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bilecik'te ziyarete açılacak

Son dakika haber... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bilecik'te ziyarete açılacak
Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeyle hayata geçirilen ve Türkiye turuna geçen yıl temmuz ayında başlayan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" 24-26 Mayıs tarihlerinde Bilecik'te ziyarete açılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeyle hayata geçirilen ve Türkiye turuna geçen yıl temmuz ayında başlayan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" 24-26 Mayıs tarihlerinde Bilecik'te ziyarete açılacak.

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle Türkiye turuna çıkan mobil müze, aradan 106 yıl geçmesine rağmen Çanakkale Savaşı'ndaki milli mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatmaya devam ediyor.

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılacak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

İlk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne kadar kara ve deniz savaşlarının materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerle anlatıldığı mobil müze, daha önce geçen ocak ayında Bilecik'te ziyaretçilerini ağırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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