Son dakika haber! Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü
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Son dakika haber! Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü -Girdiği evde kadın ve çocuğuna bıçak çekip kabusu yaşattı Antalya'da kapısını açık gördüğü evden 30 bin TL değerinde para ve bir poşet altın çalan şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin önüne...

Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü

-Girdiği evde kadın ve çocuğuna bıçak çekip kabusu yaşattı

ANTALYA - Antalya'da kapısını açık gördüğü evden 30 bin TL değerinde para ve bir poşet altın çalan şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin önüne düşerek yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2858. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartman dairesinin 1. Katındaki dairenin kapısını açık gören şüpheli Tayfun S., eve girip ziynet eşyası ararken kasayı buldu. Kasayı açan Tayfun S., içindeki 5 adet altın bilezik, 5 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve yaklaşık 30 bin TL değerinde nakit parayı aldı. O sırada eve gelen kadın ve çocukla karşılaşan şüpheli, küçük çocuğa bıçak çekerek evden koşarak çıktı. Hırsızlık şüphelisi elinde altın ve para dolu poşetle kaçarken devriye gezen polislerin önüne düşerek yakalandı. Durumu şüpheli gören polis ekipleri, gencin elindeki poşete el koydu. Polis, olay ile ilgili inceleme yaparken bu sırada yanlarına gelen bir kişi şahsın çaldığı para ve altınların kendisine ait olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı, motosiklete kelepçeledi. Olayın araştırılması için bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Yapılan incelemede, altınların ve paraların Tayfun S., tarafından çalındığı belirlendi. Şüpheli işlemleri yapılmak üzere çaldığı altın ve paralar ile birlikle emniyete götürüldü.

"Eşim ve çocuğum travmadalar"

Hırsızlığın yaşandığı evin sahibi Yaşar Pehlivan, "Eve girip kasayı açıp içerisinden para ve bilezikleri almış. Yaklaşık 30 bin TL'ye yakın para vardı. Eşim evdeydi, çocuğu aşağı bırakıyor. Eşim geri eve geldiğinde hırsızı fark ediyor. Hırsız, daha sonra oğluma bıçak çekiyor. Canımızda bir sıkıntı yok, malımız gidiyordu şükür o da yakalandı. Mutluyum şuan, eşim ve çocuğum travmadalar korktular. 5 bilezik olması lazım, parada 30 bin TL'ye yakındı" dedi.

Son dakika haber! Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü
Son dakika haber! Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü
Son dakika haber! Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü
Son dakika haber! Çaldığı 30 bin TL ve altın dolu poşetle koşarken devriye gezen polis ekibinin önüne düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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