Son dakika haber: Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor
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Son dakika haber: Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu selin yaşandığı bölgede hayatı normale döndürebilmek için günün ilk ışıklarına kadar gayret sarf edeceklerini bildirdi.

22.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:33

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu selin yaşandığı bölgede hayatı normale döndürebilmek için günün ilk ışıklarına kadar gayret sarf edeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, selden kısa bir süre sonra İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, kırsal Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen ve yolları kapatan araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor. Fen İşleri ve BUSKİ görevlileri de iş makineleriyle, sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçalarını temizleyerek kapanan yolları açıyor.

Mahalle sakinleri ve ekiplerin yiyecek, içecek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyalarla karşılanıyor.

Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yol işleri ekipleri, 3 ekskavatör, 3 loder, 3 bekoloder ve 16 kamyon ile BUSKİ görevlileri 8 kamyon, 12 bekoloder ve 3 ekskavatör ile Kestel Belediyesi personeli de bir bekoloder, bir loder, bir ekskavatör ve 3 kamyonla çalışma yürütüyor.

Yağıştan etkilenen, Kestel'in Kayacık, Gürsu'nun Kazıklı, Orhangazi'nin Yenisölöz ve Bayırköy, Yenişehir'in Paşayayla ve Kıblepınar, İznik'in Mustafalı ve Müşküle mahallelerinde de çalışmalar sürüyor.

"Tüm ekipler sahada"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm ekiplerinin sahadaki çalışmalarını büyük bir özen ve gayretle sürdürdüğünü bildirdi.

BUSKİ, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgede olduğunu belirten Aktaş, "Vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın. Günün ilk ışıklarına kadar Dudaklı'yı ve Narlıdere'yi temizleyerek hayatı normale döndürmek için gayret sarf edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, zorlukları birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Kestel ilçesinin Kayacık ve Aksu ile Orhangazi ilçesinin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde de selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Son dakika haber: Bursa'daki sel bölgesinde ekipler yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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