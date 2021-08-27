Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi 9. Sakarya Sokak'ta, henüz kimlikleri öğrenilemeyen şüpheliler, Akın B. (41) ile kardeşi Bayram B'ye (37) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Akın B'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayram B'yi de Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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