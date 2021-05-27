Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dönel kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dönel kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Samet Çobanoğlu (19) idaresindeki 10 AAP 232 plakalı motosiklet, Bursa Caddesi Küçük Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ali Y'nin (50) kullandığı 16 EGH 20 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çobanoğlu'nun cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletin kavşakta dönüş sırasında savrularak kamyona çarptığı görülüyor.

Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkarak kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / H. Çetin Güler

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