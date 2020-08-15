Son dakika haber | BURDUR SALDA GÖLÜ'NE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
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Son dakika haber | BURDUR SALDA GÖLÜ'NE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Son dakika gündem haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

15.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:06

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda'ya geliyor.

Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı. Gölde görevli jandarma ekipleri, çamur banyosu yapmanın, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.

'GÖLÜN İÇERİSİ KADİFE HALI GİBİ'

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Birol Bodur, "Salda Gölü'nü haberlerde gördük. Çok merak ettik. Bir haftalık iznimiz vardı. Görelim diye geldik. Çok güzel bir yer. Türkiye'nin Maldivleri burası diyebilirim" dedi. Birgül Bodur ise "Burası muhteşem. Kumu yakmıyor. Çok temiz, gerçekten korunması gereken bir yer. Gölün içerisi kadife halı gibi" diye konuştu.

Salda Gölü'ne ilk defa geldiğini söyleyen Ahmet Mazlumoğlu ise "Beklediğimden çok çok daha iyi buldum. Dünyada birçok ülkeyi gezdim. İtalya'da Como Gölü var. Como Gölü'nü o kadar çok reklam yapmışlar ki, bizim Salda'nın da daha iyi yerlere gelmesi için birçok yeniliğe ihtiyaç var" diye konuştu. Yalova'dan geldiğini söyleyen Sıla Baş, "Daha önce de görmek istiyorduk. Biraz fazla kalabalık ama ben çok beğendim. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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Son dakika haber | BURDUR SALDA GÖLÜ'NE ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

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