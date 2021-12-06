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Son dakika haber... Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi (2)

Son dakika haberler... KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAntalya-Burdur yolunda meydana gelen ve 2'si kardeş 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ANTALYA (DHA) - KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya- Burdur yolunda meydana gelen ve 2'si kardeş 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Alan'ın, Tufan Yavuzcan yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarpma anı yer aldı. Alan'ın aracıyla hız kesmeden dorseye çarptığı görüldü.

Halim AKCA/ BUCAK (Burdur),


Son dakika haber... Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi (2)

Son dakika haber... Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi (2)

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Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Son Dakika Haberleri

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