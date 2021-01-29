Son dakika haber | Bulgaristan'da suç örgütüne operasyon: Ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu çıktı
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Son dakika haber | Bulgaristan'da suç örgütüne operasyon: Ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu çıktı

29.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:38

Gelen son dakika haberlerine göre Bulgaristan'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi.

Bulgaristan'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi. Örgütün 4 üyesi gözaltına alındı.

Olay, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde meydana geldi. Bir suç örgütünün üyelerinin evine yapılan polis baskınında, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi. Pasaportta Stallone'nin Bulgaristan vatandaşı olarak gözükmesi güvenlik güçlerini de şaşırttı. Operasyonda aynı zamanda çok sayıda sahte 50 dolar ve 100 euroluk banknotlar da ele geçirildi. 

STALLONE ADINA DÜZENLENMİŞ PASAPORT

Örgüt üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. "Rocky" olarak bilinen aktöre ait sahte Bulgaristan pasaportu, örgütün üyelerinden birinin Plovdiv kentindeki evlerinde yapılan arama sırasında ele geçirildiği ifade edildi. Operasyonun ABD Gizli Servisi ajanlarının katılımı ve Europol'ün desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

- Bulgaristan

Son dakika haber | Bulgaristan'da suç örgütüne operasyon: Ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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