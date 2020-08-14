Son dakika haber! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 69'a yükseldi Gelen son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 484 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 484 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 69'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 484 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 69'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 8 bin 901 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA