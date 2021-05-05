Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti
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Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL YIKILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenipazar beldesinde bulunan Yenipazar Lisanslı Depoculuk firmasında yaşanan olayda; buğday silosundaki problemi gidermek isteyen Metin Esen (33), ayağının kayması sonucu bin 750 tonluk depoya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metin Esen'i dev buğday tankından çıkarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, uzun uğraşlar sonunda şahsın cansız bedenine ulaştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Metin Esen'in ölüm haberi, mesai arkadaşları ve ailesini derinden üzdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Buğday silosuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL YIKILMAZ

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