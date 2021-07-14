Son dakika haberleri! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle askeri hastaneye kaldırıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle askeri hastaneye kaldırıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Bolsonaro rahatsızlığının nedeninin tespit edilmesi için testler yaptıracak. Yakınları tarafından yapılan açıklamada ise Bolsonaro'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Bolsonaro'nun rahatsızlığı nedeniyle bugün gerçekleştireceği toplantılar iptal edilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bolsonaro, 9 Temmuz'da Planalto Sarayı'nda yaptığı bir konuşmada, "Yedi gündür hıçkırmaktan konuşamıyorum. Bugün iki, yarın bir konuşmam var. Bu yüzden fazla konuşmayacağım. Burada konuşmaktan tasarruf ediyorum" şeklinde konuşarak rahatsızlığından şikayet etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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