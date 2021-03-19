Son dakika haber... Bozuk telefon kavgası: 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Bozuk telefon kavgası: 6 gözaltı

19.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:01
Son dakika haber... Bozuk telefon kavgası: 6 gözaltı

Son dakika haber: ANTALYA'da arızalı olduğunu öne sürdüğü telefonu iade etmek isteyen Selçuk Özdemir, ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı.

ANTALYA'da arızalı olduğunu öne sürdüğü telefonu iade etmek isteyen Selçuk Özdemir, ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada Özdemir'i darbeden ve polise mukavemette bulunduğu öne sürülen iş yeri sahibi ve 5 çalışanı gözaltına alındı.

?Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Satın aldığı telefonun bozuk çıktığını iddia eden Selçuk Özdemir, ürünü geri verip parasını istedi. Ancak bu sırada Özdemir ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Özdemir, kavga sırasında iş yeri sahibi ve yakınları tarafından yumruklandı. Darbedlen Selçuk Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polisten yardım istedi. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak istedi. Ancak iş yeri çalışanları polisi tehdit etti. Polis bunun üzerine biber gazı sıkıp, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kelepçe takılıp polis arabasına bindirilen iş yeri sahibi Serkan Ceylan, "Bu sizin yanınıza kalmayacak. Bunun hesabı kesilecek. Bana haksızlık yaptınız" diye bağırdı.Polisler, kavgaya karışan iş yeri sahibi ve çalışanı 6 kişiyi gözaltına aldı, pandemi kurallarına göre cezai işlem de uyguladı.


Son dakika haber... Bozuk telefon kavgası: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bozuk telefon kavgası: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:04:14. #1.16#
title