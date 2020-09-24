Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bir güzellik merkezinde kalça botoksu yaptıran kadın, işlem sonrası fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Kadının son anlarına ait ortaya çıkan görüntülerde ise oldukça bitkin bir halde olduğu görüldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde güzellik merkezinde kalça botoksu olduktan sonra eve götürülen ve fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybeden kadının, evine getirilme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadının eve getirilirken bitkin halde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

BOTOKS SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelmişti. Kübra Boyraz isimli kadın, ikinci kez gittiği güzellik merkezinde pratisyen hekim Öner Ö. tarafından botoks yapıldıktan sonra fenalaşarak eve geldi. Evde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Boyraz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis, güzellik merkezinde bulunan 1'i doktor 5 kişiyi gözaltına aldı. İzmir'de gözaltına alınan Beylikdüzü'nde getirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

BİTKİN HALDE GÖRÜLDÜ

Kübra Boyraz'ın eve geliş anına ilişkin anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Boyraz'ın yanındaki kadın ile beraber eve asansörden inip evin kapısına geldiği ve bitkin halde olduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE