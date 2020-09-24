Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı
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Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı

24.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:16

İstanbul'da bir güzellik merkezinde kalça botoksu yaptıran kadın, işlem sonrası fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Kadının son anlarına ait ortaya çıkan görüntülerde ise oldukça bitkin bir halde olduğu görüldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde güzellik merkezinde kalça botoksu olduktan sonra eve götürülen ve fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybeden kadının, evine getirilme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadının eve getirilirken bitkin halde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

BOTOKS SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelmişti. Kübra Boyraz isimli kadın, ikinci kez gittiği güzellik merkezinde pratisyen hekim Öner Ö. tarafından botoks yapıldıktan sonra fenalaşarak eve geldi. Evde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Boyraz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis, güzellik merkezinde bulunan 1'i doktor 5 kişiyi gözaltına aldı. İzmir'de gözaltına alınan Beylikdüzü'nde getirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

BİTKİN HALDE GÖRÜLDÜ

Kübra Boyraz'ın eve geliş anına ilişkin anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Boyraz'ın yanındaki kadın ile beraber eve asansörden inip evin kapısına geldiği ve bitkin halde olduğu görülüyor.

Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları (14)
REALİST: iyi olmuş diyecem ama yazık olmuş. keşke hayatını kaybetmeseydi. kıçını büyütüp erkeklere göstermek onları tahrik etmek için bu yola düştün. allah afetsin. erkekleri tahrik etmek için her yolu deniyorlar. sonra taciz diyorlar. en büyük ceza orasını burasını açan kadın tacizcilerine verilmeli. asıl sapık onlardır. erkeği kilot ile dolaşırken gören bayan varmı.
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BARAN: İnsanlar çok elzem olmadıkça niye orasına burasına botoks yaptırır anlamadım. Yanağı dudağı anladık ta kalçaya botoks ne yahu? Kalça dolgun görününce daha mı farklı oluyor?
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YÖRÜK: Göğüs estetiğini anladımda, kalça nedir arkadaş?
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