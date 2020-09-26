Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
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Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı

26.09.2020 02:41 | Son Güncelleme: 26.09.2020 08:16

Bolu'da, cadde üzerinde kavga eden kalabalık 2 grubun olaya müdahale eden polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırması sonucu 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarını alan yunus ekipleri ile mahalle bekçileri bölgeye gitti. Kavgayı ayırmak isteyen ekiplere yapılan saldırı sonucu, 2 polis memuru, 3 bekçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.

KAVGA GÜÇLÜKLE SONLANDIRILDI

Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği olayda, kavga eden gruplar olay yerine gelen ekiplere bıçak ve yumrukla saldırdı. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflardan 1 kişi ile, 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı
Kavga eden 2 grup, olaya müdahale eden polis ve bekçilere saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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