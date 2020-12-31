Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
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Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

31.12.2020 00:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:34
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında saatlerinde Bodrum- Turgutreis karayolu Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve pelet üretim tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrika içerisinde bulunan yanıcı maddelerden dolayı, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alan kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta büyük zorluk yaşadı. Yangında iş makineleri de kullanıldı. İtfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.Öte yandan, bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. 


Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Son dakika haber... Bodrum'da pelet fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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