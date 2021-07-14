Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı

Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılık alana savrulan motosikletin arkasındaki arkadaşı Emre Özcan (26) ile yaşamını yitiren sürücünün kimliği belli oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılık alana savrulan motosikletin arkasındaki arkadaşı Emre Özcan (26) ile yaşamını yitiren sürücünün kimliği belli oldu. Motosikleti kullanan yabancı uyruklu sanılan kişinin Türk vatandaşı üniversite öğrencisi Mahmut Uras Topçuoğlu (20) olduğu ve kendisini almaya gelen arkadaşı Özcan ile spor salonundan dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Topçuoğlu'nun Maltepe Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaza,  12 Temmuz akşamı Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi'nde, 48 AGF 746 plakalı motosiklet, yokuş inerken, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajı alamadı. Savrulan motosiklet 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılıklara uçtu.  Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Emre Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre ve Özcan'ın cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Yabancı uyruklu olduğu zannedilen ve kimliğinin tespitine çalışılan motosiklet sürücüsünün Türk vatandaşı Mahmut Uras Topçuoğlu olduğu belirlendi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Topçuoğlu'nun olay günü Ortakent Mahallesi'ndeki bir spor salonundan çıktığı, arkadaşı Emre Özcan'ın ise motosikletiyle kendisini almaya geldiği ortaya çıktı. Olay sırasında motosikleti kullandığı belirtilen Topçuoğlu'nun Maltepe Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Adli Tıp'taki otopsinin ardından Özcan'ın yakınları tarafından dün alınan cenazesi Muğla'nın Milas ilçesine toprağa verilirken, Topçuoğlu'nun cenazesi ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a gönderildi.


Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı
Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı
Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Zeynep Bastık Levent Yüksel
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:57:50. #1.14#

title