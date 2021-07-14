Son dakika haber... Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılık alana savrulan motosikletin arkasındaki arkadaşı Emre Özcan (26) ile yaşamını yitiren sürücünün kimliği belli oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılık alana savrulan motosikletin arkasındaki arkadaşı Emre Özcan (26) ile yaşamını yitiren sürücünün kimliği belli oldu. Motosikleti kullanan yabancı uyruklu sanılan kişinin Türk vatandaşı üniversite öğrencisi Mahmut Uras Topçuoğlu (20) olduğu ve kendisini almaya gelen arkadaşı Özcan ile spor salonundan dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Topçuoğlu'nun Maltepe Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaza, 12 Temmuz akşamı Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi'nde, 48 AGF 746 plakalı motosiklet, yokuş inerken, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajı alamadı. Savrulan motosiklet 5 metre yükseklikten yol kenarındaki çalılıklara uçtu. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Emre Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre ve Özcan'ın cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Yabancı uyruklu olduğu zannedilen ve kimliğinin tespitine çalışılan motosiklet sürücüsünün Türk vatandaşı Mahmut Uras Topçuoğlu olduğu belirlendi. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Topçuoğlu'nun olay günü Ortakent Mahallesi'ndeki bir spor salonundan çıktığı, arkadaşı Emre Özcan'ın ise motosikletiyle kendisini almaya geldiği ortaya çıktı. Olay sırasında motosikleti kullandığı belirtilen Topçuoğlu'nun Maltepe Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Melek Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.

Adli Tıp'taki otopsinin ardından Özcan'ın yakınları tarafından dün alınan cenazesi Muğla'nın Milas ilçesine toprağa verilirken, Topçuoğlu'nun cenazesi ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş