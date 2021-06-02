Son dakika haber... Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİBitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.