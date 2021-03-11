Son dakika haberleri... Meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti
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Son dakika haberleri... Meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti

11.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:10
Son dakika haberleri... Meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti

Son dakika haberler... Bitlis'te Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 30 ton dezenfektan üretti.

Bitlis'te Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında 30 ton dezenfektan üretti.

Okul bünyesinde kurulan atölyede öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, ilk etapta kentteki kurumlara ve talep üzerine Ağrı, Siirt ve Hakkari gibi çevre illere gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda kurulan atölyede salgın boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte dezenfektan üretimi için geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"En yakın üretim merkezi olan Diyarbakır'a giderek incelemeler yaptık. 20 gün gibi kısa bir sürede atölyeyi kurduk. Burada öğretmen ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Bugüne kadar 30 ton el dezenfektanı ürettik. Ortalama 1 milyon lira gelir sağladık. Onun haricinde 35 ton yüzey dezenfektanı ürettik. 25 tona yakın sıvı sabun üretimi gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretimimiz mevcut. Orada da 1 milyon maske ürettik. Okulumuz geçen yıl 25 Nisan'dan bugüne kadar 1 milyon 700 bin lira ciro elde etti. Biz sadece ilimizin değil, çevre illerin de ihtiyacını karşılıyoruz."

Son dakika haberleri... Meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti
Son dakika haberleri... Meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti
Son dakika haberleri... Meslek lisesi öğrencileri 30 ton dezenfektan üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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